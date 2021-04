Kena propone le offerte Kena Per Te Plus con velocità in download fino a 60 Mbps

Dopo aver annunciato l’aumento di velocità in download, che passa da 30 Mbps a 60 Mbps, per due delle sue offerte, Kena Mobile rivolge ora il pensiero a tutti i suoi già clienti proponendo loro due offerte ad personam che presentano già l’aggiornamento della velocità di navigazione in download.

Le offerte Kena Per Te Plus con velocità in download a 60 Mbps

Secondo delle testimonianze raccolte in rete, Kena Mobile avrebbe già cominciato a proporre via SMS ad alcuni già clienti nuove offerte tariffarie con bundle e costi personalizzati, tutte accomunate dalla nuova velocità di 60 Mbps in download. E’ questo il caso di Kena Per Te 70 Plus e Kena Per Te 100 Plus: la prima di queste offerte propone minuti e SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a un prezzo che di solito è di 9,99 euro al mese.

Kena Per Te 100 Plus prevede invece minuti e SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload ad un prezzo che, in questo caso, generalmente è di 14,99 euro al mese. Nell’uno e nell’altro caso, il costo per il cambio offerta è gratuito e il cliente Kena dovrà quindi pagare solamente il costo mensile personalizzato, che potrebbe essere diverso da quello indicato. Come per tutte le offerte, Kena si impegna a non effettuare rimodulazione per Kena Per Te Plus.

Ricordiamo che il cambio di offerta, qualora siate tra i clienti cui è stata proposta “Kena Per Te”, potrà richiesto dall’area MyKena o dall’app Kena per Android e iOS, chiamando il servizio clienti al numero 181, utilizzando il Self Care al 40181 o più semplicemente recandosi presso uno dei tanti negozi autorizzati.