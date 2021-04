A fine febbraio di quest’anno Google annunciava alcuni importanti cambiamenti per quanto riguarda le vecchie applicazioni di Google Pay per Android, iOS e anche per il portale web accessibile all’indirizzo pay.google.com. Il motivo di tale avviso faceva da eco alle numerose novità apportate al servizio di pagamenti, come abbiamo descritto in maniera dettagliata all’interno dell’articolo linkato in calce alla news.

Il portale web è ancora in funzione

Tra le novità relative alle vecchie app di Google Pay, si parlava della impossibilità di inviare, ricevere e trasferire denaro tramite esse a partire dal 5 aprile 2021, anche per il portale web. Ebbene, come sottolineano i colleghi di Droidlife, come sommo piacere scopriamo che in realtà il portale web di Google Pay continua ad essere funzionante. Ma non solo: se fino a pochi giorni fa appariva il messaggio di avviso circa lo stop al suo funzionamento fissato per il 5 aprile 2021, adesso si scopre che Google ha aggiunto un fumoso “presto” alla data di “scadenza” del servizio.

Si tratta certamente di una buona notizia per chi preferisce utilizzare il computer per gestire i pagamenti tramite Google Pay, ma non ci illudiamo: quella di Google è solo una semplice posticipazione di una fine già nota e programmata.