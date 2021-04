Sempre più persone negli ultimi tempi hanno deciso di affidarsi a uno smartwatch per monitorare la propria salute e farsi dare una mano durante le varie sessioni di allenamento e anche Fitbit ha sfruttato questo trend per espandere la propria base di utenti.

Lo scorso mese questa popolare azienda, di recente acquisita ufficialmente da Google, ha rilasciato un importante aggiornamento per Fitbit Charge 4, introducendo il supporto al monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue e della temperatura sulla pelle, fornendo così agli utenti qualche strumento in più per prendersi cura della loro salute.

Ma Fitbit ha dei progetti ancora più ambiziosi, come ad esempio aiutare le persone a combattere una malattia tanto diffusa come l’ipertensione e a tal fine l’azienda sta per avviare uno studio per determinare se i suoi smartwatch siano in grado di rilevare direttamente dal polso eventuali cambiamenti del cuore.

Fitbit lancia uno studio per mettere alla prova i suoi smartwatch

Lo studio in questione, condotto dal team di Fitbit Labs, avrà una durata di un mese e mirerà a scoprire se i device dell’azienda siano in grado di misurare quello che viene definito Pulse Arrival Time o PAT, ossia la quantità di tempo necessaria al sangue per raggiungere il polso dopo un battito cardiaco, dato che potrebbe essere sfruttato per rilevare la pressione sanguigna e monitorarla nel tempo.

Si tratta di un progetto che potrebbe avere una notevole importanza nel campo medico, in quanto permetterebbe alle persone di tenere costantemente sotto controllo la pressione sanguigna senza la necessità di indossare l’apposito misuratore, essendo sufficiente un ben più comodo smartwatch.

Lo studio di Fitbit sarà condotto negli Stati Uniti e il produttore è alla ricerca di volontari che possano fornire il proprio supporto (è necessario avere compiuto almeno 20 anni e avere a propria disposizione un Fitbit Sense).

Non ci resta altro da fare che attendere qualche mese per scoprire quali saranno i risultati di questo interessante studio di Fitbit.