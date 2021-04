Salvo repentini cambiamenti dovrebbe mancare davvero poco all’arrivo delle eSIM Vodafone sul mercato italiano. Secondo le ultime anticipazioni infatti il lancio dovrebbe essere fissato per lunedì 12 aprile, nell’ottica di ridurre drasticamente i consumi di plastica.

Come sarà la eSIM di Vodafone

Niente plastica nel packaging delle nuove eSIM Vodafone, composto da un semplice cartoncino che riporta il codice ICCID di 19 cifre che serve per l’attivazione all’interno dello smartphone, senza che sia necessario inserire fisicamente la SIM. Sarà sufficiente scansionare il codice QR, che potrà essere riutilizzato in caso di ripristino di sistema, per inserire il codice della eSIM e iniziare a telefonare e navigare.

Non ci sono differenze, anche per quanto riguarda la portabilità, rispetto alle SIM tradizionali per cui potrete attivare una qualsiasi offerta combinata. Cambia solo la modalità di download del profilo, che può variare a seconda del telefono utilizzato, ma che porta allo stesso risultato finale.

E se per caso il cartoncino con il codice QR dovesse essere perso? Nessun problema, basterà accedere all’area Fai da Te per trovare il codice QR da utilizzare per l’attivazione. Come dicevamo il codice può essere riutilizzato senza limiti, a patto che venga attivato su un solo smartphone alla volta. Se doveste cambiare dispositivo quindi, anche temporaneamente, non dovrete acquistare una nuova eSIM.

Le eSIM saranno rivolte sia all’utenza consumer che a quella business e i clienti che attualmente possiedono una SIM fisica potranno richiedere la sostituzione e passare a una elettronica. L’eventuale sostituzione dovrebbe essere a pagamento, salvo per problemi tecnici che però sembrano altamente improbabili.

Per maggiori dettagli, e per eventuali offerte speciali pensate per accompagnare il lancio, non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Vodafone, previsto per la prossima settimana.