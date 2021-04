Eccoci arrivati all’ennesimo capitolo della saga “Android vs iOS” e questa volta è la casa di Cupertino a fare la voce grossa: secondo un report appena pubblicato negli Stati Uniti, le nuove generazioni preferirebbero nettamente gli iPhone di Apple all’insieme di smartphone Android dei vari OEM.

Il report in questione, che potete leggere integralmente in fonte, porta la firma di Piper Sandler di iMore e mette in evidenza una differenza più marcata che mai.

Stando ai dati raccolti nell’ambito di un sondaggio semestrale – sono stati intervistati 7.000 teenager in 47 stati con un’età media di appena superiore ai 16 anni –, infatti, negli Stati Uniti, all’incirca nove teenager su dieci utilizzano un iPhone.

Più precisamente, l’88% degli intervistati ha dichiarato di possedere attualmente un iPhone e addirittura il 90% si è detto convinto che il proprio prossimo smartphone sarà della mela morsicata.

La popolarità di Apple, non solo tra le nuove generazioni non è una sorpresa, d’altronde un precedente report evidenziava come uno smartphone su due venduti in Nord America nel 2020 fosse un iPhone. Inoltre un sondaggio del mese scorso aveva mostrato come gli utenti Apple fossero nettamente più fedeli al brand rispetto a quelli degli OEM Android.

Se su questi dati ha sicuramente inciso l’ottimo 2020 di Apple, con una generazione di iPhone molto ben riuscita nel complesso, cionondimeno i produttori Android intenzionati a fare presa sulle nuove generazioni non possono prenderli sottogamba.

Tra l’altro il sondaggio in argomento mostra anche come Apple Pay sia il sistema di pagamenti digitali più conosciuto e popolare tra gli adolescenti statunitensi.

Premesso che il dominio così marcato degli iPhone caratterizza soltanto gli USA mentre la situazione è molto diversa in altre zone del mondo, va detto che tra le nuove generazioni ciò ha anche causato problemi sociali non trascurabili, con giovani utenti Android discriminati dai coetanei possessori di iPhone.