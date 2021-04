L’ultima versione di Amazon Music per Android (e iOS) è stata dotata di modalità auto, o Car Mode, per dirla all’inglese. In maniera simile ad Audible, app e piattaforma gestite proprio dal colosso americano, anche questa nuova funzionalità di Amazon Music una volta rilevata una connessione Bluetooth ad un’automobile o se attiviamo noi la feature manualmente, potremo vedere una nuova interfaccia, decisamente più semplificata.

Icone e testi più grandi per distrarsi meno

I controlli sono snelliti, i testi vengono ingranditi e vengono visualizzati dei preset personalizzati, con la possibilità di controllare le varie funzioni tramite Alexa. In pratica sarà davvero un gioco da ragazzi trovare nuova musica in questa nuova modalità automobile. L’app è in grado di raccogliere delle playlist predefinite, stazioni ed album che possono comunque essere personalizzate. Di certo questo aiuterà ad utilizzare l’app più velocemente.

Questa funzionalità rende più semplice ascoltare la musica in auto riducendo le chance di guidare e distrarsi (anche se non dovreste mai usare il telefono alla guida). Sarà comunque piuttosto utile agli utenti che non hanno un auto dotata di Android Auto o Echo Auto ed è disponibile per tutti gli utenti, a prescindere dal proprio abbonamento.

Come Audible e Amazon Music, anche Spotify è dotato di una modalità auto, già dal lontano 2019. Anche in questo caso lo scopo è quello di diminuire le distrazioni alla guida semplificando il più possibile l’interfaccia.

Potete scaricare Amazon Music dal badge: com.amazon.mp3