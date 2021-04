L’anno scorso Google ha sostituito le icone in-app grigie e poco contrastate di YouTube con quelle attuali bianche in stile line art più visibili.

Sembra che l’app YouTube Music stia per ottenere lo stesso restyling, infatti le medesime icone sono già in fase di test.

YouTube Music riceve le stesse icone di YouTube

Come per YouTube, le icone e il testo corrispondente di YouTube Music abbandonano il grigio opaco in favore di un bianco più luminoso in modalità scura, mentre diventano neri in modalità chiara.

Questo cambiamento interessa quasi tutte le icone e i testi visibili all’interno dell’app, dalle pagine degli artisti alla schermata in riproduzione. Qui sotto potete vedere come appaiono.

L’iconografia aggiornata non è legata a una versione specifica dell’app, ma sembra far parte di un test lato server, quindi non è visibile per tutti gli utenti.

Sfortunatamente al momento non c’è chiarezza su quando le icone di YouTube arriveranno definitivamente in YouTube Music. Il primo indizio del restyling risale a quasi due mesi fa, ma finora non tutti gli utenti hanno ricevuto le nuove icone.

Qualche giorno fa YouTube Music ha riottenuto il tasto shuffle e ci si augura che sia la volta buona visto che sono mesi che Google cerca di introdurre questa funzione basilare senza alcun successo a causa di continui bug che hanno costretto più volte la società a ritirare l’aggiornamento.