TomTom AmiGO, l’applicazione per la navigazione e il traffico di TomTom, è adesso disponibile anche su Android Auto, permettendo ai conducenti in possesso di uno smartphone Android la possibilità di interagire facilmente con i contenuti dell’app direttamente dalla schermata del proprio veicolo.

L’app TomTom AmiGo può essere scaricata gratuitamente tramite Google Play Store, offre un’interfaccia pulita, priva di pubblicità ed estremamente user friendly. Una delle funzionalità più interessanti e apprezzate consiste nella possibilità di segnalare ciò che sta accadendo sulla strada, come la presenza di code, strade bloccate o chiuse, autovelox e zone di pericolo.

“Ci sono tre cose che la nostra community adorerà della nostra app di navigazione AmiGO: è gratuita, ha un design meravigliosamente pulito con zero pubblicità e possono aiutarsi a vicenda toccando l’app quando individuano una coda o un autovelox,” ha commentato Mike Schoofs, Managing Director di TomTom Consumer. “La compatibilità di TomTom AmiGO con Android Auto ora consente a più conducenti di arrivare dove devono andare, più velocemente e più sicuri”.

TomTom AmiGO è una valida alternativa a Waze e Google Maps, ideale per chi desidera un’applicazione dall’interfaccia più pulita e semplice. L’applicazione offre molte funzionalità interessanti, anche se chi è abituato a altre soluzioni potrebbe avvertire la mancanza di un qualcosa. L’app offre istruzioni e indicazioni visive per le destinazioni con tanto di tempi di arrivo stimati e panoramiche per individuare eventuali incidenti.

L’app offre, poi, avvisi sul traffico in tempo reale, per scoprire se l’ingorgo sul proprio percorso si muove lentamente o è totalmente bloccato. Segnala la presenza di strade ostruite e chiuse, ma anche di tutor e autovelox mobili, con aggiornamenti in tempo reale forniti dalla community di AmiGO. Infine, ma non meno importante, TomTom AmiGO offre anche la funzione Zone Safety Tutor, che indica le velocità effettiva di percorrenza di ciascuna zona attraversa.