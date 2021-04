Samsung è senza ombra di dubbio l’azienda con il maggior numero di smartphone pieghevoli in commercio e anche quella che controlla questo particolare mercato, ma un inedito brevetto della compagnia sudcoreana ci offre qualche spunto sullo stato dei lavori dei tablet pieghevoli.

Si tratta di un Galaxy Tab di nuova generazione?

Negli scorsi giorni il World Intellectual Property Organization (WIPO) ha pubblicato sul proprio database la richiesta di brevetto di un tablet Samsung munito di un display pieghevole. La documentazione inviata al WIPO mostra il design di quello che sembra a tutti gli effetti un tablet Samsung Galaxy Tab di fascia alta con display pieghevole.

Le cornici sono estremamente sottili al punto tale da non contemplare nemmeno la presenza della fotocamera frontale, la quale invece sembrerebbe essere integrata all’altezza della cerniera orizzontale dove invece trovano posto il sistema di speaker e il connettore per la ricarica. Il design del tablet mostra anche i tasti laterali posizionati sui lati del telaio, assieme al tasto di accensione e spegnimento.

Il brevetto non indica quando questo tablet di Samsung potrebbe essere lanciato, ma siamo molto curiosi di vederlo dal vivo. Come dicevamo ad apertura articolo, la compagnia dispone già di smartphone pieghevoli con display piuttosto generosi: Samsung Galaxy Z Fold2 5G, ad esempio, presenta un pannello da 7,6 pollici. Non è propriamente un “display da tablet”, ma è comunque abbastanza spazioso per utilizzare più app contemporaneamente.