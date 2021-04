Samsung continua nella sua striscia di aggiornamenti di sicurezza precisi e addirittura anzitempo e quest’oggi, con qualche giorno di anticipo, avvia il rilascio delle patch di sicurezza di aprile 2021 per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, proprio com’era accaduto il mese scorso.

Novità aggiornamento G98xxXXS7DUC9

Non è ancora chiaro cosa sia presente all’interno dell’aggiornamento G98xxXXS7DUC9 all’infuori delle patch di sicurezza relative al mese di aprile 2021, ma è altamente probabile che la compagnia abbia aggiunto anche altri miglioramenti di sistema. Non è inusuale, infatti, aggiungere particolari ottimizzazioni di sistema oppure nuove feature assieme alle patch di sicurezza. Vi sapremo dire con maggiore precisione non appena la build del firmware sarà disponibile anche sugli ex top di gamma di Samsung presenti in redazione che, al momento, non sembrano essere ancora interessati dall’update.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20

L’aggiornamento G98xxXXS7DUC9 per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è attualmente in fase di rilascio in alcuni paesi europei e in Inghilterra. È molto probabile che arriverà molto presto anche in Italia, ma nel frattempo potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.