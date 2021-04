Può sembrare un’affermazione forse un po’ banale e scontata, ma attivare un’offerta convergente, ovvero un pacchetto che offre più servizi a un unico prezzo, risulta essere spesso più conveniente dell’attivazione di due promozioni separate. Ad approfondire l’argomento è stato SOStariffe, il cui ultimo studio analizza il risparmio e altri vantaggi che scaturiscono dall’attivazione delle offerte convergenti.

Le offerte convergenti sono più convenienti e più vantaggiose

Sono sempre di più le compagnie che propongono offerte convergenti di vario tipo. Un esempio di offerta convergente può essere quella che combina una promozione per la linea fissa con l’attivazione di una SIM mobile con tanto di chiamate, SMS e traffico dati inclusi. Oppure con l’attivazione di una Pay TV e altri servizi aggiuntivi. Offerte di questo tipo non solo costerebbero meno rispetto a un acquisto separato, ma offrirebbero anche velocità di connessione più alte e costi di attivazioni ridotti.

Per realizzare questo studio, SOStariffe.it ha utilizzato uno strumento per la comparazione delle offerte Internet casa e considerato le tariffe commercializzate per il mese di marzo. Cosa è stato scoperto? Che in media, mentre una offerta Internet per la casa (con velocità di navigazione di 618 Mbps) costa 30,22 euro al mese, se questa è in promozione arriva a costare circa 20,78 euro al mese. Le offerte di questo tipo hanno, in genere, una durata di 93 mesi e i costi di attivazione – di circa 78,77 euro – vengono spalmati in tutto il primo anno. Offrono anche la possibilità di ottenere un modem in comodato, il cui costo è di circa 36,92 euro, che viene solitamente incluso nella tariffa mensile e ripartito in 48 mesi.

Un servizio aggiuntivo costerebbe molto più se acquistato a parte. Basti pensare che, un’offerta convergente Internet casa + Pay TV ha in media un costo mensile di 39,69 euro, o di 34,28 se in promozione. Le promozioni hanno però durate mediamente molto lunghe, di circa 82 mesi, mentre i servizi TV inclusi hanno un valore medio di 13,64 euro al mese se acquistati separatamente. Tuttavia, se da un lato il costo di attivazione è più basso rispetto agli altri pacchetti internet base (circa 63,88 euro), dall’altra parte il modem in comodato è solitamente molto più caro (circa 121,30 euro da pagare in 48 mesi).

Le offerte Internet casa + SIM mobile hanno un costo medio di 36,79 euro al mese, o di 34,28 euro se in promozione, e offrono velocità medie di navigazione pari a circa 1.463 Mbps, ovvero più del doppio rispetto alle offerte Internet casa. Il costo di attivazione dell’offerta è di circa 35,43 euro, ovvero quasi la metà di quanto si paga per l’attivazione di un’offerta Internet casa, mentre il valore di un servizio SIM mobile si aggirerebbe intorno i 19,33 euro al mese. Insomma, appare chiaro che l’attivazione di due offerte separate risulterebbe molto più cara di un’offerta convergente. Ci sarebbero da considerare i costi del modem, che abbiamo visto essere un po’ più cari, ma dall’altra parte ci sono vantaggi non di poco conto, come costi di attivazione ridotti e velocità di navigazione raddoppiate.