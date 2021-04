Anche Meizu, come tanti altri produttori di smartphone, ha lanciato il mese scorso una coppia di dispositivi dotati di Snapdragon 888, la più performante delle soluzioni messe a punto da Qualcomm. A quanto pare in Cina i due smartphone stanno raccogliendo un ottimo successo, in particolar modo tra i possessori di smartphone Apple.

Il 45% degli utenti di Meizu 18 proviene da Apple

Meizu 18 e Meizu 18 Pro sono in vendita in numerosi punti vendita cinesi e a detta del produttore sono particolarmente apprezzati dagli ex possessori di iPhone. Con una nota pubblicata sul proprio account ufficiale, Meizu ha infatti riportato un dato decisamente curioso, relativo ovviamente alle unità commercializzate nel proprio Paese.

Grazie al sistema utilizzato da Meizu, che permette ai nuovi smartphone di funzionare solo dopo essersi registrati nell’ecosistema Flyme, è stato possibile ottenere questa interessante informazione. In particolare i dati sono stati catalogati dai rivenditori online che hanno identificato il tipo di smartphone utilizzato per acquistare i nuovi Meizu 18.

E ulteriori informazioni provengono dall’applicazione presente negli smartphone del brand cinese, che semplifica il trasferimento dei dati dal vecchio smartphone a quello nuovo e che ha permesso di raccogliere dati più dettagliati.

Quasi la metà degli acquirenti di Meizu 18 e Meizu 18 Pro era quindi un possessore di iPhone, un dato davvero particolare che testimonia la bontà della più recente soluzione del brand cinese, che non ha mai saputo raccogliere un particolare successo nei mercati occidentali. Secondo le opinioni che stanno circolando in questi giorni su Weibo, il motivo del successo sarebbe legato alla politica di FlymeOS 9, che non porta pubblicità, bloatware e notifiche non necessarie, fornendo quindi un’esperienza priva di interruzioni.