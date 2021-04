Lavazza è pronta a coniugare la tradizione secolare del caffè con le ultime tecnologie hi-tech. L’unione di questi mondi apparentemente lontani porta alla nascita di Lavazza A Modo Mio Voicy, la prima macchina del caffè ad integrare Amazon Alexa.

Caratteristiche Lavazza A Modo Mio Voicy

Basta il comando vocale “Alexa, fammi un espresso” per mettere in modo la macchina del caffè Lavazza A Modo Mio Voicy per godersi una buona tazza di caffè. Si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo smart, con tanto di speaker per la riproduzione audio tramite l’integrazione Amazon Music Unlimited.

Grazie all’integrazione con l’applicazione Piacere Lavazza, è anche possibile avere sempre indicazioni sulla quantità di cialde disponibili per il caffè ed eventualmente procedere all’acquisto delle nuove. Purtroppo per quanto gestibile tramite comandi vocali, la macchina del caffè smart presenta alcune piccole limitazioni:

non è presente un dispenser e pertanto è necessario inserire manualmente la capsula per il caffè;

l’introduzione della capsula deve essere seguita a stretto giro dall’attivazione della macchina del caffè al fine di non perdere la resa e l’aroma.

Per quanto riguarda la diffusione audio, la macchina del caffè supporta Amazon Music, Deezer e Spotify con il Multi Room, in modo tale da controllare altri dispositivi smart direttamente tramite essa.

Prezzo e disponibilità Lavazza A Modo Mio Voicy

Lavazza A Modo Mio Voicy è già disponibile all’acquisto su Amazon al prezzo di 249 euro.