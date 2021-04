Huawei è il re incontrastato dei dispositivi wearable per il quarto trimestre consecutivo in Cina, merito delle ottime vendite di alcuni dispositivi fra cui Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei FreeBuds Pro. Da ormai qualche tempo sappiamo che l’azienda cinese è impegnata nello sviluppo della nuova generazione di smartwatch di fascia alta, il cui nome dovrebbe essere Huawei Watch 3. Quest’oggi, grazie ad alcuni rumor pubblicati da diversi leaker su Weibo e Twitter, abbiamo modo di scoprire qualcosa in più sullo smartwatch di Huawei.

HarmonOS, ghiera circolare e design premium

Il leak pubblicato su Weibo indica che Huawei Watch 3 sarebbe atteso con HarmonyOS a bordo e una interfaccia circolare, con una UI per l’avvio delle applicazioni recenti che in parte ricorda quella di TizenOS sui wearable di Samsung. Lo smartwatch di Huawei dovrebbe inoltre offrire il pieno supporto eSIM, l’interazione con altri dispositivi IoT presenti nelle vicinanze e il tracking di un gran numero di attività e discipline sportive.

Venendo invece alle altre informazioni pubblicate su Twitter, gli screenshot pubblicati fanno proprio riferimento alla sopracitata interfaccia circolare per l’avvio delle applicazioni presenti sul fitness tracker. Ovviamente nessuna delle informazioni condivise in rete, per quanto possano apparire veritiere, non ci offrono la certezza che Huawei Watch 3 presenterà questo genere di funzioni.

In copertina Huawei Watch GT 2