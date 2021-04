Se il ban USA contro Huawei ha fortemente ridimensionato la popolarità e il posizionamento del colosso cinese all’interno dello scacchiere internazionale dei maggiori produttori di smartphone, l’azienda si può ritenere più che soddisfatta dell’andamento del ramo wearable all’interno del mercato interno (Cina).

Record per il quarto trimestre consecutivo

Un nuovo rapporto pubblicato da ICD, Chine Wearable Device Market Quarterly Tracking Report, sottolinea una situazione più che rosea per l’azienda. Infatti, durante il Q4 2020, Huawei ha commercializzato più di 6,76 milioni di dispositivi wearable con un incremento del +9,4% rispetto al Q4 2020 tale da garantirle il controllo della classifica dei maggiori produttori con il 22,3% di market share.

I dati raccolti da IDC indicano che lo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro e le cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro hanno contribuito profondamente all’ottima prestazione dell’azienda in questo mercato, consentendole così di guidare la classifica dei maggiori produttori di wearable in Cina per il quarto trimestre consecutivo.

Il merito di questo risultato è evidentemente legato all’impegno di Huawei nel realizzare dispositivi caratterizzati da un hardware di prima scelta e un prezzo molto spesso concorrenziale. Lato fitness tracker, inoltre, gli smartwatch Huawei integrano sensori per tracciare i livelli di ossigenazione del sangue (SpO2) e ECG anche su modelli molto economici.

