Huawei continua a credere fortemente in HarmonyOS, il sistema operativo proprietario il cui sviluppo ha subito una forte accelerazione dopo il ban da parte del governo statunitense. E sarebbe già pronta a rilasciare l’aggiornamento al nuovo sistema operativo sulla maggior parte dei propri smartphone, tanto che prima dell’estate l’operazione dovrebbe già essere a buon punto.

Oltre 300 milioni di dispositivi nel 2021

Secondo Huang Chenglu, Consumer BG Software Engineering Dept President e AI and All-scenario Intelligence Business Unit Director, il roll out di HarmonyOS partirà nel mese di aprile e la fase beta sarà conclusa con il lancio della versione stabile che coinvolgerà gran parte degli smartphone Huawei in commercio. Lo ha affermato nel corso di un evento TED dedicato al tema della vita connessa.

La maggior parte degli smartphone dovrebbe essere aggiornato già entro il mese di giugno, e lo stesso avverrà anche per i tablet e tutti gli altri dispositivi IoT, così come per i prodotti di terze parti. Il vantaggio di HarmonyOS rispetto alla concorrenza è quello di poter essere eseguito su tutti i dispositivi, con la possibilità di condividere file e informazioni in maniera istantanea, per una vera e propria collaborazione in tempo reale.

Huawei guarda anche allo sviluppo di un proprio ecosistema completo e avrebbe già stretto alleanze strategiche con oltre venti produttori hardware e quasi 300 sviluppatori software. Tra i primi smartphone a ricevere il nuovo sistema operativo ci saranno indubbiamente i flagship delle serie Huawei Mate 40 e Huawei P40, oltre al pieghevole Huawei Mate X2.