Sono tante le offerte della promo speciale Mi Fan Festival 2021 che ha preso il via oggi su eBay, ma ce n’è una in particolare che è riuscita ad attirare la nostra attenzione perché legata a Xiaomi Mi 11 Lite, smartphone di fascia media arrivato da pochi giorni in Italia.

Xiaomi Mi 11 Lite in super offerta su eBay

L’offerta in questione, che fa parte, ricordiamo, della promo Mi Fan Festival 2021, permette di acquistare l’ottimo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite, in versione 4G, con 6-64 GB di memoria e nella colorazione Boba Black, al super prezzo di 254,15 euro, al posto di 299 euro, dal negozio ufficiale di Xiaomi su eBay. Per approfittarne è sufficiente utilizzare il coupon PITMIFEST21, che dà diritto al 15% di sconto fino a un massimo di 50 euro; nel caso specifico permette di acquistare lo smartphone con un ribasso di 44,85 euro.

La promo ha preso il via oggi 6 aprile e terminerà il 21 aprile 2021, ma le scorte riguardanti Xiaomi Mi 11 Lite, e non solo, sono limitate, per cui chi fosse interessato è invitato ad approfittarne il prima possibile, onde evitare di restare a bocca asciutta (per esempio, le altre due colorazioni sono già esaurite).

Xiaomi Mi 11 Lite, vi ricordiamo, è uno smartphone nuovissimo e presentato in Italia pochi giorni fa, che può contare, per esempio, sul SoC Snapdragon 732G, su 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage UFS 2.2, su un display AMOLED Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,55 pollici a 90 Hz e una batteria da 4250 mAh.

Parliamo quindi di uno smartphone di tutto rispetto e ben fornito, che a circa 250 euro fa venire l’acquolina in bocca e potrebbe essere il best-buy di questo periodo dell’anno. Ma non indugiamo oltre e vi rimandiamo alla pagina d’acquisto, raggiungibile col link qua sotto (non dimenticate di usare il codice sconto).

Acquista Xiaomi Mi 11 Lite a 254 euro col codice sconto