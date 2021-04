Qualche settimana fa Google ha pubblicato all’interno di Jetpack, la raccolta di librerie pensata per gli sviluppatori Android, la libreria Android for Cars che molti sviluppatori hanno già utilizzato per aggiornare le proprie applicazioni al fine di renderle compatibili con Android Auto.

Nuove app in arrivo per Android Auto

Ora dunque è giunto il momento di portare queste app agli utenti finali, a partire dalle applicazioni di navigazione, di parcheggio e di gestione dei punti di ricarica per le auto elettriche. Qualsiasi sviluppatore, senza che sia necessario partecipare a un programma beta, può dunque sviluppare nuove app, o adattare quelle esistenti, grazie agli strumenti messi a disposizione da Google.

Si parte dall’apposita guida per sviluppatori utilizzando la più recente versione della libreria svolgendo i propri test sia attraverso l’emulatore per computer sia attraverso le nuove librerie di test. Una volta certi che l’applicazione funziona a dovere sarà sufficiente pubblicarla sul Play Store utilizzando Play Console per renderla disponibile agli utilizzatori.

Sono già disponibili sul Play Store una serie di applicazioni aggiornate a tempo di record da parte dei rispettivi sviluppatori, alcune delle quali già molto famose e disponibili per gli smartphone. Ecco una breve lista di quelle che potete scaricare, anche se l’elenco è destinato a crescere molto rapidamente nel corso delle prossime settimane.

T Map – app di navigazione coreana

ChargePoint – database, con relative mappe, dei punti di ricarica per veicoli elettrici

Sygic – applicazione di navigazione offline

PlugShare – database delle stazioni di ricarica con navigazione per raggiungerli

AmiGo – servizio di condivisione di auto e bici

2GIS – app di navigazione offline

A Better Routeplanner – Navigatore/pianificatore di percorso dedicato ai veicoli elettrici

Flitsmeister (Truckmeister) – applicazione di sicurezza per camionisti

Se possedete un’automobile con Android Auto a bordo non vi resta che tenere d’occhio il Play Store, visto che il numero di nuove applicazioni compatibili è destinato a crescere, con un occhio di riguardo per le app di navigazione e per quelle dedicate alle vetture elettriche.