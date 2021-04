Sono diversi i produttori che negli ultimi anni hanno pensato a smartphone particolari, privi di qualsiasi connettore e di pulsanti fisici. Tra i concept più recenti ricordiamo Vivo Apex 2020 ma altri produttori in passato avevano mostrato alcuni prototipi che al momento non sono mai entrati realmente in commercio.

Un nuovo concept arriva da OPPO

Dopo Vivo tocca a OPPO, compagnia alla quale è indirettamente legata, pensare a un nuovo concept che ci viene mostrato dal leaker cinese Digital Chat Station attraverso le pagine di Weibo, il più noto social network cinese. Nonostante il nuovo smartphone sia completamente privo di connettori, OPPO avrebbe messo a punto un sistema di ricarica cablata, grazie a una interfaccia USB nascosta da una particolare soluzione di design.

È possibile che il produttore asiatico stia lavorando a una soluzione simile a MagSafe di Apple, che utilizza magneti e una bobina di ricarica per la propria serie iPhone 12. In questo modo non sarebbe necessario alcun connettore fisico quanto piuttosto un sistema per tenere in una determinata posizione un apposito sistema di ricarica.

Il nuovo prototipo di OPPO, del quale al momento non sono disponibili immagini, sarebbe pronto a sfoggiare numerose altre soluzioni innovative. Niente pulsanti, ad esempio, sostituiti da aree sensibili alla pressione, una soluzione già vista in passato su altri smartphone. Niente foro nel display per a fotocamera frontale, che sarebbe invece integrata al di sotto dello schermo, completamente invisibile quando non utilizzata.

E anche nella parte posteriore OPPO starebbe lavorando a una soluzione simile a quella pensata da OnePlus, altra azienda legata al brand cinese, con il Concept One. Grazie alla tecnologia elettrocromica sarà infatti possibile nascondere la fotocamera posteriore, colorando opportunamente il vetro protettivo per “mimetizzarla” con la cover.

Al momento non ci sono informazioni sulla possibilità che OPPO mostri al mondo il proprio concept, che potrebbe essere destinato a rimanere tale e a non vedere mai la luce. Sembra però che nel futuro degli smartphone, che ci piaccia o no, ci siano sempre meno connettori e pulsanti fisici, che presto o tardi potrebbero diventare soltanto un ricordo.