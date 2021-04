Saranno Samsung e OPPO a contendersi la quota di mercato che LG Electronics ha deciso di abbandonare per “concentrarsi con maggior impegno sulle aree dei veicoli elettrici, dei dispositivi connessi, della smart home, della robotica, dell’intelligenza artificiale, delle soluzioni business-to-business, delle piattaforme e dei servizi”. Secondo MoneyUDN, tuttavia, la verità sarebbe tutt’altra e LG si starebbe ritirando dal settore degli smartphone poiché non riuscirebbe a competere con Apple e con Samsung nel segmento della fascia alta, mentre a dominare il mercato di fascia medio-bassa sono perlopiù i marchi cinesi.

Per il momento, LG Electronics ha riferito che continuerà a vendere gli smartphone esistenti, per poi uscire completamente dal business entro il prossimo 31 luglio. Stando a quanto ipotizzato, il gruppo dovrebbe perdere la sua quota di mercato non appena uscirà dal settore degli smartphone, e saranno proprio Samsung e OPPO a combattere per aggiudicarsi quella fetta del mercato.

Samsung collabora con LG Innotek e Corning

Prima dell’abbandono definitivo, però, Samsung è riuscita ad assicurarsi la collaborazione di un fornitore del gruppo LG Electronics, ovvero LG Innotek. Questo fornirà al colosso sudcoreano soluzioni chip-on-film (CoF) per gli smartphone della serie Galaxy A.

A dire il vero, le due aziende avrebbero già collaborato in passato su scala minore, ma le fonti affermano che LG Innotek è l’unico fornitore di CoF per il Samsung Galaxy A52, mentre il Samsung Galaxy A72 sarebbe dotato di CoF forniti da Stemco e Wonhwa.

Comunque, questa non è l’unica partnership significativa che Samsung è riuscito a portarsi a casa in questi ultimi giorni. Il colosso sudcoreano ha esteso di altri sette anni la collaborazione con Corning per le soluzioni display dei prossimi smartphone Samsung.

“Dai primi giorni del CRT, all’LCD, alle collaborazioni più recenti su OLED, display QD e display flessibili, siamo orgogliosi di essere il partner chiave per l’innovazione dei materiali di Samsung”, ha affermato il presidente e CEO di Corning, Wendell P. Weeks.

Samsung migliora il programma Ascend Partner Portal

Infine, Samsung ha annunciato di aver migliorato il programma Ascend Partner Portal degli Stati Uniti introducendo una nuova interfaccia cliente personalizzata, un motore di marketing automatizzato e un nuovo programma di punti fedeltà. Il programma offre, adesso, informazioni su misura per i partner che visitano le pagine “Mobile” e “Display”, mentre le schede tecniche, le presentazioni di vendita e le brochure posso adesso essere visualizzate con molta più facilità.

Oltre ciò, i rivenditori hanno adesso accesso a materiali di marketing “plug-and-play” da riutilizzare per accelerare il processo di creazione dei contenuti per le loro campagne di marketing, mentre il programma punti è stato lanciato per incoraggiare i partner a interagire con il sito.