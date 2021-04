Samsung Galaxy F12 è il nuovo smartphone di fascia bassa che di “basso” ha solo il prezzo. Per poco più di cento euro, Samsung Galaxy F12 offre un grande display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz (probabilmente il primo smartphone di questa fascia di prezzo a presentare questa soluzione), quattro fotocamere esterne e una gigantesca batteria da 6.000 mAh che garantisce fino a due giorni di autonomia con una sola carica.

Caratteristiche e prezzi di Samsung Galaxy F12

Disponibile in India a partire dal prossimo 12 aprile, Samsung Galaxy F12 è dotato di un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Con ciò, Samsung porta la tecnologia dei 90 Hz anche sugli smartphone di fascia bassa, oltre che sugli smartphone di fascia media. Un grande vantaggio per i consumatori che, pur avendo a disposizione un budget piuttosto ristretto, potranno comunque sperimentare un’esperienza utente più fluida e reattiva.

Lo smartphone è alimentato dal SoC proprietario Samsung Exynos 850, accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD. Anche qui viene compiuto un grande passo avanti, essendo abituati a vedere dispositivi con processori meno potenti e solitamente accompagnati da 2 GB di RAM.

Buono anche il comparto fotografico, che può contare su di una quad-camera esterna con sensore principale da 48 MP, accompagnato da una ultra-grandangolare da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP e una lente macro da 2 MP. La fotocamera interna per selfie, invece, è da 2 MP. Samsung Galaxy F12 supporta poi la modalità Dual-SIM, gli standard WiFi 6 e Bluetooth 5.1, è dotato di una USB di tipo C, lettore di impronte digitali montato lateralmente e, come anticipato, una grande batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W, pensata per garantire fino a due giorni di autonomia con una sola ricarica.

Samsung Galaxy F12 sarà disponibile in India a partire dal 12 aprile sullo shop online di Samsung, Flipkart.com e presso rivenditori selezionati al prezzo di 10.999 rupie (circa 126 euro al cambio) per la variante con 4 GB + 64 GB, e al prezzo di 11.999 rupie (circa 138 euro al cambio) per la variante con 4 GB + 128 GB.

Caratteristiche e prezzi di realme X7 Pro Ultra

Gli annunci non finiscono qui. realme ha lanciato in Cina realme X7 Pro Ultra, l’ultimo arrivato della famiglia X7. Lo smartphone presenta un display curvo da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità massima pari a 1.200 nits e lettore di impronte digitali in-display.

realme X7 Pro Ultra è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 1000+ con processore octa-core (4×A77 2.6GHz + 4×A55 2.0GHz), GPU Mali-G77 MC9 e 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Lo smartphone è poi dotato di una quad-camera esterna con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP con flash LED (f/1.8), una ultra-grandangolare da 8 MP (119°, f/2.4), una lente per ritratti da 2 MP e una Macro da 2 MP (f/2.4) per scattare immagini a 4 cm di distanza. La fotocamera interna è da 32 MP.

Il dispositivo supporta il 5G, l’NFC, la modalità Dual-SIM, è dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica ultra rapida da 65 W e funziona con Android 11. realme X7 Pro Ultra è disponibile in Cina nelle colorazioni Black e Sky Blue nelle seguenti configurazioni: