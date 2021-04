Dal 1° aprile 2021 fino al 30 giugno 2021, la promozione “Microonde galattici” di Samsung permette di ricevere in omaggio lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A32 5G (del valore di 279,90 euro) a fronte dell’acquisto di alcuni specifici modelli di microonde Samsung.

Samsung Galaxy A32 5G in omaggio

Entrando nel dettaglio, il periodo di svolgimento della promozione terminerà il 30 giugno prossimo, mentre sarà necessario registrare l’acquisto effettuato entro le ore 23:59:59 del 31 luglio 2021 sul sito di Samsung Members. Per ricevere il terminale Android in omaggio tutti gli utenti interessati alla promozione dovranno recarsi in uno dei punti vendita Ital-service e acquistare, in un’unica soluzione, quindi in un’unica fattura, un forno microonde a marchio Samsung CM1519A–1/XEU, CM1919A/XEU, CM1929A/XEU, CM1529A–1/XEU oppure due forni a microonde CM1089A/XEU e CM1099A/XEU.

Dopo aver seguito nel dettaglio tutte le indicazioni su come compilare il documento per fare richiesta del premio, Samsung verificherà tutte le informazioni inserite all’interno del form su Samsung Members al fine di inviare l’email di validazione per ricevere il premio. La consegna dello smartphone Samsung Galaxy A32 5G avverrà entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’email di validazione presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione.

Lista dei microonde in promozione

Ecco i modelli di microonde in promozione: