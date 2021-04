Presentato solo un paio di settimane fa, POCO F3 è indubbiamente uno degli smartphone più interessanti della fascia media del mercato, grazie a un rapporto prezzo prestazioni particolarmente vantaggioso.

POCO F3 a partire da 299 euro

Grazie al chipset Snapdragon 870, una versione leggermente potenziata dello Snapdragon 865+, POCO F3 è in grado di offrire ottime prestazioni dal punto di vista velocistico, abbinando una scheda tecnica niente male. Sono disponibili due tagli di memoria, 6-128 GB e 8-256 GB), schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, tripla fotocamera posteriore e batteria da 4.520 mAh, con carica batterie da 33 watt incluso nella confezione per una ricarica decisamente rapida.

A partire da oggi e solo fino all’8 aprile, potete portarvi a casa POCO F3 acquistandolo su AliExpress, attraverso gli store europei che garantiscono la consegna (gratuita). E utilizzando il codice sconto POCO50, oltre a uno sconto diretto applicato dallo store ufficiale POCO su AliExpress, potrete approfittare della stessa promozione di lancio.

Pagherete quindi 299 euro per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e 349 euro per quella dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, prezzi decisamente ottimi per la scheda tecnica di cui è dotato. Attualmente la versione base è disponibile solamente nella colorazione nera, mentre quella 8-256 GB può essere acquistata nelle colorazioni nera e bianca.

