Ve lo abbiamo mostrato in anteprima qualche giorno fa, nel nostro video dedicato ad alcuni prodotto per la pulizia (inclusa l’igiene personale) e da oggi Oclean X Pro Elite è ufficialmente in vendita. Scopriamo cosa ci ha riservato il produttore per questa particolare occasione.

Oclean X Pro Elite con sconto e omaggi

La prerogativa degli spazzolini intelligenti è quella di collegarsi a uno smartphone Android per fornire indicazioni relative ai dati raccolti dai sensori interni, ma Oclean ha ulteriormente sviluppato questo concetto. Oclean X Pro Elite è infatti dotato di un piccolo schermo touch a colori che permette di visualizzare il risultato della pulizia effettuata senza ricorrere allo smartphone.

Lo spazzolino ricorda, con intervalli di trenta secondi, di cambiare area di spazzolamento, per essere sicuri di pulire a fondo tutta la dentatura. E in maniera rapida è possibile capire, grazie anche a un punteggio da 0 a 100, l’efficacia della pulizia, con l’indicazione delle zone rimaste scoperte. Dallo schermo è inoltre possibile variare il programma da utilizzare, selezionandolo tra quelli preimpostati, mentre facendo ricorso all’app per smartphone potte creare programmi personalizzati, sia per quanto riguarda l’intensità sia per quanto riguarda la durata.

Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, che permette di raggiungere una frequenza di 42.000 oscillazioni al minuto, la pulizia dell’intero cavo orale è garantita, senza disturbare nessuno. A differenza dei normali spazzolini elettrici che sono decisamente rumorosi, Oclean X Pro Elite raggiunge appena i 45 decibel. È possibile regolare l’intensità su ben 32 livelli, trovando rapidamente quelli più adatto alla propria dentatura, evitando di danneggiare lo smalto e proteggendo le gengive.

La batteria da 800 mAh garantisce oltre un mese di autonomia con due utilizzi al giorno e la ricarica avviene in poco più di tre ore attraverso una basetta wireless, ovviamente inclusa nella confezione. Per il lancio del nuovo prodotto Oclean regala due testine aggiuntive e offre, in occasione del festival Xiaomi, uno sconto del 15%, utilizzando il codice PITMIFEST21, che vi permetterà di acquistare Oclean X Pro Elite a soli 50,99 euro su eBay.

Affrettatevi perché le due testine sono riservate solamente ai primi 500 ordini effettuati entro il 20 aprile. Inoltre fino all’8 aprile saranno estratti 20 vincitori al giorno, dieci dal 9 al 15 aprile e 5 dal 16 al 20 aprile, per un totale di 155 utenti, che riceveranno un premio.

Informazione Pubblicitaria