Circa un mese fa eravamo entrati in contatto con una interessante funzione a cui stava lavorando il team di sviluppo di Spotify. Come avevamo sottolineato all’interno di questa news, il gigante della musica in streaming era impegnato nella realizzazione della funzione “Hey Spotify“, una feature che da oggi sta iniziando a trovare posto all’interno del client per dispositivi Android.

Hey Spotify sbarca su Android

Infatti, com’è possibile osservare nelle immagini sottostanti pubblicate dai colleghi di GSMarena, l’applicazione mobile su Samsung Galaxy S21 ha inviato una notifica circa la disponibilità della funzione “Hey Spotify”. La fase di impostazione iniziale rimanda chiaramente alla feature principale della funzione: controllare la riproduzione audio di Spotify con la propria voce.

Una volta concessi i permessi per accedere al microfono integrato sul proprio smartphone, l’applicazione resterà continuamente in ascolto pronta a soddisfare ogni richiesta aggiunta al comando “Hey Spotify”. Tramite essa è possibile avviare la riproduzione dei brani più famosi di un determinato gruppo musicale e tanto altro.

Come sottolineano le informazioni cerca le policy della privacy di Hey Spotify, la parola chiave funziona solo all’interno dell’applicazione con lo schermo del telefono sbloccato e il campione audio sarà registrato solo a seguito dell’utilizzo della keyword.

La funzionalità di Hey Spotify è abbastanza circoscritta e limitata, come avrete sicuramente notato, ma è pur sempre comodo controllare la riproduzione audio dei propri brani preferiti senza dover interpellare Google Assistant.

Non ci sono informazioni circa la disponibilità di Hey Spotify anche nel nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.