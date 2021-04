Nella serata di ieri, 5 aprile 2021, con tempistiche tutt’altro che comprensibili, Google ha deciso di pubblicare un breve confronto video tra i suoi attuali smartphone economici, ovvero Google Pixel 4a e Google Pixel 4a 5G.

Insomma, mentre in Rete si moltiplicano le indiscrezioni sui prossimi Google Pixel 5a e Google Pixel 6, il produttore californiano ha preso la parola per pubblicizzare i due modelli che attualmente ne compongono il listino insieme a Google Pixel 5.

Intendiamoci: nessuno dei due smartphone può ormai essere considerato nuovo e nessuno dei due vanta specifiche tecniche all’ultimo grido, tuttavia il ritardo con il quale è arrivato questo confronto è in linea con il modo strano in cui la casa di Mountain View li ha gestiti finora: Google Pixel 4a era stato presentato ad agosto per arrivare sul mercato ad ottobre; Google Pixel 4a 5G, pur annunciato ad agosto, non era stato disponibile all’acquisto prima di novembre 2020 (in Italia non è mai arrivato ufficialmente).

Il breve video dal titolo “Which is right for you: Pixel 4a vs Pixel 4a with 5G?” è stato pubblicato sul canale YouTube Made by Google e riassume le principali differenze che potrebbero portare gli utenti a preferire l’uno oppure l’altro.

Si parte dallo schermo, che ha una diagonale di 5,8 pollici nel caso di Google Pixel 4a e di 6,2 pollici su Pixel 4a 5G, per una differenza del 14%.

In secondo luogo viene evidenziato come solo Google Pixel 4a 5G disponga di una fotocamera ultra-grandangolare, della connettività 5G e della possibilità di condividere la schermata durante le videochiamate con Google Duo. Vantaggi ai quali va sommata una batteria con una capacità maggiore del 23%: 3.885 mAh contro 3.140 mAh.

L’ultima differenza elencata è quella relativa al prezzo: Google Pixel 4a costa 349 dollari (da noi 389 euro), mentre Google Pixel 4a 5G 499 dollari.

Il confronto è chiaramente finalizzato a spingere i potenziali acquirenti verso il modello 5G, più moderno e completo nonché più nuovo e costoso. La spiegazione è probabilmente questa: tra i due, il modello economico è stato finora quello più popolare, tuttavia, essendo il meno recente, sarà verosimilmente il primo ad uscire di scena.

