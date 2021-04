Come al solito, ieri Google ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento con le nuove patch di sicurezza di aprile 2021 per i Pixel più recenti. Fin qui nulla di nuovo visto che ve ne abbiamo parlato ieri sera in un articolo dedicato.

Ciò che invece è saltato all’occhio, non proprio grazie al chengelog pubblicato, riguarda un aspetto nient’affatto secondario: le migliorie relative alle prestazioni grafiche riservate a Google Pixel 5 e e Google Pixel 4a 5G.

I miglioramenti grafici dell’aggiornamento di aprile

Fra le correzioni e le novità annunciate nell’articolo citato poco sopra legate all’aggiornamento delle patch di sicurezza di aprile 2021, era sì citato un’ottimizzazione del genere ma probabilmente in pochi si aspettavano qualcosa di così tangibile.

Numeri alla mano, nei primi benchmark rilevati in alcuni casi si segnalano infatti prestazioni grafiche migliori fino al 50% rispetto al passato per Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G.

Un salto prestazionale del genere, è chiaro, si va a ripercuotere, a seconda dei casi in maniera più o meno tangibile, nell’esperienza d’uso di giochi e app pesanti dal punto di vista grafico.

Comunque, se avete già provveduto ad aggiornare i vostri Pixel con le ultime patch di sicurezza, fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete notato tali ottimizzazioni.