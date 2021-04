Il miglior operatore telefonico italiano nel rapporto qualità-prezzo? Secondo i risultati di una ricerca condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è Iliad, che primeggia nella classifica assoluta. Tra gli operatori virtuali invece guida Ho.Mobile, che in volata brucia CoopVoce.

Iliad vince, lontana la concorrenza

La ricerca ha raccolto quasi 900.000 valutazioni (868.062) relativa a ben 95 settori dell’economia italiana, svelando quali sono le migliori compagnie dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo. Grazie ai dati elaborati è stata stilata una classifica dei migliori 400 brand, a fronte dei quasi 1.000 brand analizzati attraverso un sondaggio online condotto nel mese di febbraio 2021.

Il punteggio da assegnare a ciascun marchio, il Customer Convenience Index, è stato calcolato con un valore medio non ponderato di ciascun voto espresso su una media di approvazione da 1 a 5 per ciascun brand interessato. Un valore basso indica una maggiore soddisfazione da parte del cliente, e da questo punto di vista Iliad è riuscita a primeggiare tra gli operatori di telefonia mobile italiani.

Il punteggio ottenuti è stato di 2,59, nettamente inferiore a quello di qualsiasi altro brand in classifica. Più distanti gli operatori di telefonia dotati di una propria infrastruttura di rete, con TIM al sesto posto e WINDTRE al settimo, rispettivamente con un indice di 2,91 e 2,93. Da segnalare la grande soddisfazione degli italiani per gli operatori virtuali, che occupano le posizioni dalla seconda alla quinta.

Tra gli operatori che si appoggiano a una rete non proprietaria primeggia Ho. Mobile che ha ottenuto 2,85 punti, davanti a CoopVoce con 2,87, Fastweb con 2,90 e Kena Mobile con 2,91. Buon risultato quindi sia per Iliad, che opera sul mercato italiano da meno di tre anni, sia per Ho. Mobile, nato da Vodafone proprio per contrastare la discesa in campo del gruppo francese e limitare la perdita di clienti.

Leggi anche: migliori operatori telefoniche