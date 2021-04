Così come hanno già fatto Google e Samsung, anche OnePlus lo scorso anno ha lanciato in Cina un proprio servizio per i pagamenti digitali, chiamato forse con poca fantasia OnePlus Pay.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, il produttore cinese avrebbe deciso di essere pronto a fare uscire il proprio servizio dai confini nazionali per farlo esordire anche nel mercato indiano.

OnePlus Pay sta per fare il suo esordio in India

A confermare tali voci vi è la seguente immagine, pubblicata su Twitter da Mukul Sharma, relativa alla registrazione in India del marchio OnePlus Pay:

Ricordiamo che in Cina al momento è possibile accedere a OnePlus Pay tramite l’app Wallet dell’azienda: il servizio, infatti, è disponibile in esclusiva su HydrogenOS, che è un’interfaccia utente specifica per il mercato cinese.

OnePlus ha annunciato di avere deciso di abbandonare HydrogenOS per puntare sull’interfaccia ColorOS di OPPO e sarà interessante scoprire come verrà integrato OnePlus Pay.

Con il servizio di OnePlus gli utenti hanno la possibilità di effettuare pagamenti aprendo l’app Wallet e impostandolo come applicazione di pagamento basata su NFC predefinita: una volta inseriti i dati bancari necessari, il servizio sarà attivato e pronto per essere utilizzato.

Il produttore cinese pubblicizza il suo servizio di pagamenti mobile come molto più veloce rispetto ad alcune delle alternative disponibili più popolari (come ad esempio WeChat e Alipay), oltre che più comodo da usare (gli utenti hanno la possibilità di attivare rapidamente il servizio premendo due volte il pulsante di accensione).

Non manca, tuttavia, qualche limite, come per esempio il quantitativo ridotto di applicazioni supportate.

Sarà interessante scoprire se, con il lancio fuori dalla Cina, OnePlus proverà a spingere sull’acceleratore per rendere OnePlus Pay una soluzione capace di competere ad armi pari con alternative più popolari, come Samsung Pay, Google Pay o Apple Pay.

