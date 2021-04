La ricerca è sempre stata una componente fondamentale di Android e ciò, del resto, non è così strano se si considera che stiamo parlando dell’OS mobile di Google ma una delle feature più interessanti del sistema è stato fino a questo momento riservato al launcher e al widget del colosso di Mountain View: stiamo parlando della possibilità di effettuare ricerche contemporaneamente sia tra le proprie app che sul Web.

Stando a quanto si apprende dalla documentazione per Android 12 dedicata agli sviluppatori, in un futuro non troppo lontano tale feature potrebbe sbarcare anche sui launcher di terze parti e su varie applicazioni.

Come migliorerà la ricerca con Android 12

La funzionalità in questione è quella in virtù della quale, quando si effettua una ricerca con il widget di Google o nel Pixel Launcher, il sistema accede sia ai dati di ricerca web di Google che all’elenco delle app installate sul telefono mentre i launcher di terze parti non hanno al momento questa facoltà e per ovviare a tale limite è necessario ricorrere a strumenti di terze parti, come ad esempio Sesame Search, ma con un’esperienza che non è comunque il massimo della fluidità né paragonabile con quella garantita da Google.

Grazie all’API “AppSearchManager”, qualsiasi app dovrebbe presto essere in grado di attivare l’indice AppSearch centralizzato, eventualmente includendo anche azioni all’interno dell’app. Ciò significa che sarà possibile cercare in un documento Google o trovare una foto locale specifica indicizzata in un’app della galleria (si tratta di una funzionalità che rispecchia strumenti di ricerca locale più potenti, come quelli che possono vantare Windows e MacOS).

A questo punto restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire ulteriori dettagli su questa nuova feature, con la speranza che sia effettivamente disponibile con il rilascio della versione stabile di Android 12.

Leggi anche: le novità di Android 12 Developer Preview 2