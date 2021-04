Da questo mese in Russia i dispositivi domestici “intelligenti” devono essere commercializzati con a bordo delle applicazioni russe: è questa la novità introdotta da una legge emanata nel 2019 e che avrebbe dovuto entrare in vigore a luglio 2020.

Ciò significa che anche gli utenti mobile dovranno abituarsi ad alcune modifiche, come ad esempio chi acquista un nuovo iPhone, in quanto la procedura di impostazione iniziale si complica con l’introduzione di un nuovo passaggio.

In Russia una legge “impone” una serie di applicazioni sugli smartphone

Khaos Tian con un post su Twitter ci offre una dimostrazione di tale nuovo sistema per gli utenti iPhone in Russia:

Here is how it looks in the actual setup. pic.twitter.com/QOUwwIGSnx — Khaos Tian (@KhaosT) April 1, 2021

Probabilmente il processo per i telefoni Android venduti in Russia sarà simile, in quanto gli smartphone basati sul sistema operativo di Google di solito offrono un elenco di applicazioni da installare al momento dell’attivazione.

E così fino a 16 applicazioni potrebbero essere preinstallate sui nuovi telefoni prodotti dopo l’1 aprile, anche se tale numero varierà in base a come ciascun produttore deciderà di procedere (c’è, ad esempio, chi come Huawei già pre-installa sui suoi modelli commercializzati in tale Paese delle applicazioni russe).

Questo nuovo provvedimento, che è stato soprannominato “la legge contro Apple”, è stato accolto con un po’ di preoccupazione dagli utenti, soprattutto da quelli iPhone, in quanto solitamente il colosso di Cupertino ha un controllo molto stretto sulle app pre-installate, cosa che in Russia non potrà più avvenire.

Fortunatamente, pare che agli utenti, almeno per quanto riguarda iPhone (ma probabilmente per Android sarà la stessa cosa), non sia richiesto di scaricare queste applicazioni, che vengono semplicemente presentate come opzionali.

Senza dubbio app come il browser Yandex e il client di posta elettronica Mail.ru otterranno un notevole beneficio da tale legge ma il Governo russo ha già reso noto che continuerà a monitorare il mercato mobile, così da individuare eventuali altre applicazioni meritevoli di essere incluse in questo elenco.

Oltre che sugli smartphone, questa novità avrà effetti anche su tablet, computer e smart TV venduti in Russia.

