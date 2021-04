Samsung continua a fare la voce grossa in tema di aggiornamenti software: dopo aver battuto per l’ennesima volta la stessa Google con il rilascio delle nuove patch di sicurezza mensili, allunga ancora la lista e le porta anche su Samsung Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S10 Lite: le novità dell’aggiornamento

Nelle scorse ore, Samsung Galaxy S10 Lite – meno fortunato predecessore del best buy Samsung Galaxy S20 FE – ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software contenente le patch di sicurezza di aprile 2021, unendosi così all’elenco che già comprende gli ultimi flagship della serie Galaxy S21, il nuovo modello di fascia media Samsung Galaxy A52, il resto della famiglia Galaxy S10 e persino i più anzianotti Galaxy S9.

L’ultima volta, all’incirca un mese fa, avevamo lasciato Samsung Galaxy S10 Lite con l’arrivo della One UI 3.1 e adesso lo ritroviamo con un update decisamente meno carico di novità.

Il roll out è partito da poco in Spagna e si sta pian piano allargando ad altri Paesi europei, Italia compresa. Il nuovo aggiornamento è identificato dalla versione firmware G770FXXS4EUC1. Come detto, si tratta della SMR (Security Maintenance Release) del mese corrente.

Se da una parte Samsung continua ad essere l’unico produttore ad aver rilasciato le patch di sicurezza di aprile 2021, dall’altra resta valido quanto detto nei giorni scorsi: il contenuto dell’aggiornamento non è stato ancora illustrato nei dettagli dal produttore.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite

Come sempre, l’aggiornamento arriverà via OTA su tutti i modelli compatibili nel giro di qualche giorno. Se possedete un Samsung Galaxy S10 Lite e non avete ancora visto spuntare la classica notifica, potete effettuare un controllo manuale di disponibilità seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Avete già ricevuto questo nuovo aggiornamento? Fatecelo sapere nel box dei commenti.