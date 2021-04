MediaWorld lancia una nuova promozione di Pasqua che permette di ottenere uno sconto immediato in base al totale della spesa effettuata: si chiama “Sconto Subito” ed è un’iniziativa valida dal 3 al 5 aprile 2021.

Fino a 300 euro di risparmio con lo Sconto Subito MediaWorld

Lo Sconto Subito MediaWorld è attivo su tutti i prodotti disponibili online, con qualche eccezione: sono infatti esclusi quelli già presenti nei volantini in corso (Muoviti Smart e Il meglio degli accessori) e nelle offerte online (Speciale Backup, Speciale BBQ, Speciale Pulizia, Solo per oggi e Solo Per Il Weekend), le console, iPad, iMac, MacBook, Mac Mini e i grandi elettrodomestici Miele, oltre naturalmente ai soliti abbonamenti, prevendite, prenotazioni, buoni, ricariche e così via.

Per tutto il resto è possibile ottenere uno sconto immediato in base a quanto speso (le soglie possono essere raggiunte anche con più prodotti):

50 euro di sconto con una spesa di almeno 500 euro

di sconto con una spesa di almeno 100 euro di sconto con una spesa di almeno 750 euro

di sconto con una spesa di almeno 150 euro di sconto con una spesa di almeno 1000 euro

di sconto con una spesa di almeno 300 euro di sconto con una spesa di almeno 2000 euro

Ecco qualche esempio per sfruttare la promozione e per portarvi a casa uno smartphone Android a prezzo ribassato (sconto già incluso):

Naturalmente è possibile raggiungere soglie e di conseguenza sconti più alti con l’acquisto di più prodotti. Sconto Subito di MediaWorld è un’iniziativa valida solo online fino al 5 aprile 2021, quindi ci sono solo poche ore a disposizione per approfittarne. Se volete spulciare il catalogo della catena alla ricerca di qualcosa di vostro interesse o consultare ulteriori dettagli sulla promozione potete seguire il link qui sotto.

