Il team di Google ha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato alla serie Google Pixel e in particolare agli utenti che desiderano passare a uno degli smartphone del colosso di Mountain View.

Rispetto al video promo pubblicato lo scorso mese, questo nuovo ha uno stile completamente diverso ma il messaggio è sempre il medesimo: passare a uno smartphone della serie Google Pixel è molto semplice ed è una scelta che può regalare grandi soddisfazioni.

Il nuovo video promozionale della serie Google Pixel

Per questo nuovo video il team di Google ha scelto di puntare sul karate e il risultato è senza dubbio un filmato simpatico:

Questi video si concentrano sul passaggio a un nuovo smartphone in quanto si tratta di un aspetto che preoccupa particolarmente gli utenti e che la maggior parte di essi cerca di evitare di fare spesso: in sostanza, il colosso di Mountain View vuole mettere in evidenza che “il metodo Pixel” è particolarmente facile.

Ricordiamo che il prossimo smartphone che Google dovrebbe lanciare dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Google Pixel 5a e ciò potrebbe avvenire già nel corso del secondo trimestre. Tra le sue feature, tuttavia, potrebbero non esserci grandi sorprese (solo alcuni miglioramenti a processore e display), tanto che qualcuno lo potrebbe arrivare a considerare “vecchio” già all’esordio sul mercato.

Se non avete la pazienza di attendere il nuovo smartphone di Google, potete sempre “ripiegare” su Google Pixel 4a, tra le cui principali feature troviamo uno schermo OLED da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 730. 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una fotocamera posteriore da 12,2 megapixel, una fotocamera frontale da 8 megapixel, le connettività Bluetooth 5.1 LE, NFC, GPS, GLONASS e Galileo, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una batteria da 3.140 mAh.

