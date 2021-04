Il Garante della Privacy continua la propria battaglia contro il telemarketing aggressivo e ha reso noto di avere ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione pecuniaria di 4,5 milioni di euro.

Fastweb sanzionato dal Garante della Privacy

L’operatore telefonico è ritenuto colpevole di avere trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing e tale provvedimento è arrivato a conclusione di una complessa attività istruttoria, avviata sulla scia di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti “che lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet offerti da Fastweb effettuate senza il loro consenso”.

Stando a quanto è emerso dall’istruttoria, l’operatore avrebbe fatto “ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc)”, un fenomeno che è “riconducibile ad un “sottobosco” di call-center abusivi che effettuano le attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali”.

Altri profili di violazione hanno riguardato la corretta gestione delle liste dei contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi avessero acquisito il consenso libero, specifico e informato degli utenti alla comunicazione dei propri dati.

Inoltre il Garante della Privacy ha ritenuto che fossero inadeguate anche le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela, a conferma di numerose segnalazioni relative a indebiti contatti da parte di sedicenti operatori Fastweb che cercavano di acquisire, tramite WhatsApp, i documenti di identità dei contraenti.

Il Garante della Privacy ha quindi ordinato a Fastweb di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing, così da prevenire nuove violazioni e di irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai propri database.

Questo nuovo provvedimento nei confronti di Fastweb segue quelli già adottati nei confronti di TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad.

