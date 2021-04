TIM Party fa un super regalo di Pasqua ai clienti iscritti

TIM Party, il noto programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti di rete fissa e mobile dell’operatore, ha predisposto un regalo di Pasqua estremamente ghiotto per tutti i clienti iscritti: ben 3 giorni di GB illimitati gratis.

Dei tre premi interessanti messi in palio da TIM Party fino a Pasqua vi avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo. In questa sede, invece, ci concentriamo sulla nuova iniziativa promozionale messa in campo da TIM nella giornata di oggi, 2 aprile 2021.

Il super regalo di Pasqua di TIM Party

È sufficiente recarsi sulla pagina ufficiale di TIM Party per esserti accolti dal seguente banner che illustra l’ultima promozione lanciata oggi: in occasione della Pasqua, tutti i clienti iscritti al programma riceveranno in regalo GB illimitati di traffico dati per ben 3 giorni.

L’iniziativa – si legge – è “valida per i clienti ricaricabili con offerta dati a pagamento e a tempo indeterminato attiva“. I GB illimitati in argomento sono validi solo sul territorio nazionale, tuttavia in Roaming UE è possibile sfruttare 6 GB aggiuntivi.

I clienti interessati devono richiedere l’attivazione della promozione su TIM Party – sito o app My TIM – e possono verificarla tramite gli stessi canali oppure chiamando il numero gratuito 409161. L’attivazione avviene entro 48 ore dalla richiesta.

La disattivazione dei GB illimitati avviene in modo automatico (senza possibilità di rinnovo) al sopraggiungere della scadenza, fissata alle ore 23.59 del secondo giorno successivo a quello di avvenuta attivazione.