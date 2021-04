Samsung è una delle maggiori aziende al mondo per quanto riguarda il mercato hi-tech, con i suoi dispositivi spesso in cima alle classifiche per numero di vendite o per la qualità del design. Il colosso sudcoreano, oltre a prestare attenzione alle richieste di mercato al fine di sviluppare prodotti di sicuro successo, viene sempre incontro ai propri utenti che sono alla ricerca di sconti e offerte per acquistare uno dei tanti dispositivi presenti nel grande portfolio Samsung.

Importanti sconti su tutto il catalogo

In queste ore, per festeggiare Pasqua 2021, l’azienda svela una interessante campagna di sconti per acquistare uno tra i tanti device disponibili sullo shop ufficiale italiano. Infatti, fino al 18 aprile 2021, è possibile usufruire di uno sconto extra del 10% sul carrello su una selezione di prodotti già scontati fino al 50%. Per utilizzare questo sconto basta semplicemente inserire il codice “PASQUA10” – senza virgolette – nel carrello durante la fase conclusiva di acquisto.

In questo modo avrete modo di risparmiare per l’acquisto di uno tra i modelli di smartphone Android di fascia alta Samsung Galaxy S21, oppure per portare a casa uno tra i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S7 per lavorare o studiare da casa.

Acquista su Samsung Shop e risparmia

