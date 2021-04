In questi giorni Xiaomi sta festeggiando l’anniversario della sua fondazione, e insieme a molte altre belle iniziative, ha voluto indire una serie di sconti e bonus sul proprio sito per tutti gli utenti con un Mi account. Mi Fan Festival 2021 è il nome di questo evento che va dal 1 al 9 aprile, in cui su Xiaomi Mi Store troviamo tantissimi sconti e iniziative davvero allettanti, vediamole insieme.

Tantissimi sconti e login bonus

Dal 1 al 5 aprile Xiaomi Mi Fan Festival 2021 prevede un bonus giornaliero. Per ottenerlo basterà accedere al sito quotidianamente. Il bonus assegnato il 1 aprile è un coupon da 5 €, altri premi saranno disponibili giorno per giorno. Una volta raccolti 3 giorni di bonus per il login, riceveremo 1000 Mi Points. Un altro modo per guadagnare Mi Points è comprare prodotti sul sito, ogni euro speso equivale a 1 Mi Point. Arrivati a 800 Mi Points avremo un coupon da 20 €, ma in generale i Mi Points possono essere sempre riscattati sul sito e avremo modo di guadagnarli in diversi modi. Staremo a vedere quali bonus ci riserverà Xiaomi nei prossimi giorni.

Gli sconti per questa celebrazione sono davvero tantissimi e anche in questo caso gli utenti del sito ne potranno beneficiare dal 1 al 5 aprile. Su tutti gli acquisti verranno applicati i seguenti ribassi:

10 € di sconto su 100 € di spesa;

20 € di sconto su 200 € di spesa;

30 € di sconto su 300 € di spesa;

Ma non finisce qui, nello stesso periodo gli utenti potranno approfittare anche di altri sconti, selezionati da Xiaomi e disponibili fino ad esaurimento scorte:

Mi 11 Lite (6+64 GB) vede applicati 30 € di sconto, passando da 329,90 a 299,90 € . Pezzi disponibili: 2000;

(6+64 GB) vede applicati 30 € di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 2000; Mi 10T (6+128 GB) vede applicati 100 € di sconto, passando da 499,90 a 399,90 € . Pezzi disponibili: 300;

(6+128 GB) vede applicati di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 300; Mi 10T Lite 5G (6+64 GB) vede applicati 60 € di sconto, passando da 299,90 a 239,90 € . Pezzi disponibili: 800;

(6+64 GB) vede applicati 60 € di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 800; Mi 10T Pro (8+256 GB) vede applicati 150 € di sconto, passando da 649,90 a 499,90 € ;

(8+256 GB) vede applicati di sconto, passando da ; Redmi 9C (3+64 GB) vede applicati 50 € di sconto, passando da 169,90 a 119,90 € . Pezzi disponibili: 30;

(3+64 GB) vede applicati 50 € di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 30; Redmi 9 (3+32 GB) vede applicati 50 € di sconto, passando da 149,90 a 99,90 € . Pezzi disponibili: 1400;

(3+32 GB) vede applicati 50 € di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 1400; Redmi Note 9 Pro (6+64 GB) vede applicati 90 € di sconto, passando da 269,90 a 179,90 € . Pezzi disponibili: 1800;

(6+64 GB) vede applicati di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 1800; Redmi Note 9S (6+128 GB) vede applicati 80 € di sconto, passando da 269,90 a 189,90 € . Pezzi disponibili: 400;

(6+128 GB) vede applicati di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 400; POCO M3 (4+64 GB) vede applicati 20 € di sconto, passando da 159,90 a 139,90 € . Pezzi disponibili: 1500;

(4+64 GB) vede applicati 20 € di sconto, passando da . Pezzi disponibili: 1500; POCO M3 (4+128 GB) vede applicati 20 € di sconto, passando da 179,90 a 159,90 €. Pezzi disponibili: 1500;

In tutti questi casi, allo sconto offerto da Xiaomi si applica anche la riduzione di prezzo prevista dall’offerta citata in precedenza. Inoltre ricordiamo che tutti gli ordini oltre 69 € avranno la spedizione gratuita. Il colosso cinese comunque non si ferma qui e offre una quantità di prodotti in offerta davvero vastissima, facenti tutti parte dell’ecosistema Xiaomi.

“Più mi piace, più sconti”

È questo il nome della proposta Xiaomi, la quale prevede che un certo numero di utenti mettano “mi piace” a un determinato prodotto. Più like verranno accumulati e più il prezzo scenderà. L’evento, che va dal 1 al 6 aprile, è diviso in due fasi. La prima permette agli utenti di mettere mi piace al prodotto, mentre la seconda permette di acquistare i prodotti al prezzo ribassato, fino ad esaurimento scorte. I prodotti in questione sono tre:

Redmi Note 8 Pro (6 +64 GB) (fase like da 00:00 del 1 aprile alle 23:59 del 2 aprile, fase acquisto da 00:00 del 3 aprile alle 23:59 del 9 aprile o fino a esaurimento scorte)

(6 +64 GB) (fase like da 00:00 del 1 aprile alle 23:59 del 2 aprile, fase acquisto da 00:00 del 3 aprile alle 23:59 del 9 aprile o fino a esaurimento scorte) Redmi Note 9 Pro (6 +64 GB) (fase like da 00:00 del 2 aprile alle 23:59 del 3 aprile, fase acquisto da 00:00 del 4 aprile alle 23:59 del 9 aprile o fino a esaurimento scorte)

(6 +64 GB) (fase like da 00:00 del 2 aprile alle 23:59 del 3 aprile, fase acquisto da 00:00 del 4 aprile alle 23:59 del 9 aprile o fino a esaurimento scorte) Mi Smart Band 5 (fase like da 00:00 del 3 aprile alle 23:59 del 4 aprile, fase acquisto da 00:00 del 5 aprile alle 23:59 del 9 aprile o fino a esaurimento scorte)

I “livelli” di like da superare sono diversi per ogni prodotto e i partecipanti potranno lasciare un solo like per ogni prodotto. I prezzi scontati in questo caso sono veramente molto interessanti:

Redmi Note 8 Pro passa da un massimo di 259,90 € e scende fino a un minimo di 129,90 € ;

passa da un massimo di 259,90 € e scende fino a un minimo di ; Redmi Note 9 Pro passa da un massimo di 269,90 € e scende fino a un minimo di 179,90 € ;

passa da un massimo di 269,90 € e scende fino a un minimo di ; Mi Smart Band 5 passa da un massimo di 39,90 € e scende fino a un minimo di 19,90 €;

Un’offerta veramente generosa da parte di Xiaomi, conscia dell’affezione degli utenti italiani nei confronti del brand e che ha voluto ripagarli con dei ribassi molto interessanti. La pagina a cui accedere per poterne usufruire la trovate qui.