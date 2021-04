Huawei è una delle migliori aziende hi-tech al mondo per quanto riguarda un gran numero di dispositivi, e se stavate aspettando qualche offerta imperdibile per cambiare smartphone oppure per acquistare un nuovo smartwatch, il colosso cinese ha pronte per voi alcune promozioni decisamente interessanti per il periodo delle vacanze di Pasqua.

Al via le offerte di Pasqua su Huawei Store

Infatti, da domani, 3 aprile, e fino al 6 aprile, avrete l’opportunità di acquistare il tablet Huawei MediaPad T5 10, lo smartphone Huawei P40 Lite 5G, lo smartwatch Huawei Watch GT 2e o il display da 23,8 pollici, a prezzo ribassato.

I prodotti in sconto

Ecco i prodotti in sconto per Pasqua su Huawei Store disponibili il 3 aprile alle ore 00:00 fino al 5 aprile alle ore 23:59:

Mentre il 6 aprile dalle 00:00 alle 23:59 sarà disponibile:

Display da 23,8″, a 129 euro invece di 159,90 euro con uno sconto pari a 30,90 euro.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le migliori offerte, sconti e promozioni sul mondo hi-tech.

Potrebbe interessarti anche: scopri tutte le offerte per il primo anno di Huawei Store