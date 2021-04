Il settore smart home è uno di quelli del mondo della tecnologia che negli ultimi tempi ha fatto registrare una delle crescite più grandi e tra i tanti produttori che hanno deciso di dedicare le proprie attenzioni a tale mercato vi è ovviamente anche Google, che non solo ha lanciato numerosi prodotti (basti pensare agli smart speaker) ma anche soluzioni software.

Arriva la versione 2.35 di Google Home app

A fare la differenza tra le tante alternative disponibili sul mercato è spesso l’esperienza che sono in grado di garantire agli utenti e il team di Google da tempo studia dei metodi per rendere il proprio sistema smart home più semplice e uno di questi è rappresentato dalla configurazione del dispositivo in modalità seamless device.

Proprio sopra la riga di azioni rapide, nella parte superiore dell’app Google Home, infatti, viene visualizzato un carosello di azioni suggerite per configurare funzionalità proprietarie (come usare Google Duo, invitare membri della casa, ecc.) e integrazioni di terze parti.

Ebbene, nelle scorse ore il team del colosso di Mountain View ha rilasciato una nuova versione di Google Home app (la release v.2.35) e dopo averla installata gli utenti hanno iniziato a visualizzare un suggerimento relativo alla possibile connessione a “SimpliSafe” e ciò anche nel caso in cui essi non abbiano alcun dispositivo di questa azienda.

SimpliSafe vende sistemi di sicurezza domestica, telecamere, campanelli e vari sensori e toccando il tasto “Connect SimpliSafe” sull’app Google Home gli utenti vengono reindirizzati a una pagina Web per accedere al relativo account.

Fino a questo momento tale strano bug è stato riscontrato soltanto nella versione dedicata ai dispositivi iOS di Google Home app e non in quella Android e per rimuovere il suggerimento è sufficiente toccare la “x”.

Potete scaricare la versione 2.35 di Google Home app per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: