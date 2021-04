Quale migliore metrica per valutare la qualità di un’applicazione se non il numero di download sul Play Store? Raggiungere un alto numero di download è chiaramente una indicazione di quanto un’applicazione sia popolare, e Files di Google è una delle poche applicazioni Android ad aver superato la soglia di 1 miliardo di download sul Play Store.

1 miliardo di download sul Play Store

L’applicazione non è il classico file manager utile per gestire i file salvati nella memoria interna del proprio smartphone Android, ma fa anche affidamento su specifiche funzioni che la rendono estremamente utile. Una fra tutte la feature che riconosce automaticamente file temporanei, file duplicati o semplicemente file vecchi di cui non si fa più utilizzo e che forse sarebbe meglio rimuovere per salvare spazio.

Il traguardo raggiunto da Files da Google arriva a distanza di pochi mesi dal raggiungimento dei 500 milioni di download, e tale popolarità si potrebbe anche spiegare dal fatto che l’applicazione di Google è spesso installata di default all’interno di smartphone Android di alcuni OEM.

Se non avete ancora mai utilizzato Files di Google, vi esortiamo a farlo scaricando gratuitamente l'applicazione tramite il badge del Play Store sottostante.