Recentemente si è tenuta a Pechino la conferenza sui test e le certificazioni relative al sistema satellitare BeiDou, nel corso della quale è stato pubblicato un primo elenco di dispositivi ora certificati per il sistema di posizionamento satellitare cinese.

Secondo le informazioni sono sette i prodotti che hanno ricevuto la certificazione e si tratta di dispositivi realizzati da OPPO, Vivo, Xiaomi e Apple, mentre Huawei è attualmente uno dei grandi assenti.

Attualmente Android e iOS supportano il sistema BeiDou, pertanto non sorprende che i quattro succitati produttori abbiano ottenuto la certificazione, tuttavia anche il processore Kirin supporta completamente il sistema di posizionamento cinese.

Per BeiDou si tratta di un passo importante nell’uso su larga scala dei servizi di test e certificazione per i dispositivi mobili per competere con i sistemi satellitari GPS, GALILEO e GLONASS.

BeiDou è un sistema di navigazione costituito da due costellazioni satellitari separate. Nel 2020 la Cina ha lanciato il satellite che ha completato questo sistema di navigazione.

Alcune caratteristiche del sistema satellitare BeiDou

BeiDou-3 vanta una precisione di posizionamento globale inferiore a 10 metri, una precisione di misurazione della velocità al di sotto di 0,2 m/s, una precisione di temporizzazione inferiore ai 20 nanosecondi e una disponibilità del servizio superiore al 99%, inoltre la tecnologia offre prestazioni superiori nella regione Asia-Pacifico.

