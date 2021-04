Xiaomi Live Show, la cornice di eventi pensata per celebrare l’anniversario della fondazione del colosso cinese, ha visto la presenza di importanti ospiti come Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari, e la influencer Paola Di Benedetto. L’evento esclusivo dà il via a quasi due settimane di festeggiamenti in cui saranno svelati importanti sconti per acquistare alcuni tra i migliori dispositivi Xiaomi e Redmi.

Due settimane di festeggiamenti

Il Mi Fan Festival di quest’anno, che vede la presenza di partner di primo calibro come Google e Qualcomm, ruota attorno al concetto di offrire ai propri utenti infinite possibilità grazie alla passione e all’attenzione che Xiaomi investe nella realizzazione di ogni prodotto.

“Xiaomi fin dal primo giorno ha sempre messo i Mi Fan e gli utenti al centro di tutto costruendo rapporti genuini e rendendoli partecipi del percorso di evoluzione e crescita – sottolinea Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Il Mi Fan Festival segna quindi una rappresentazione iconica della nostra cultura aziendale e, come ogni anno, anche in Italia celebriamo questa speciale occasione insieme a tutti gli appassionati del brand e ai nostri partner per esprimere la nostra gratitudine per il loro sostegno – che è uno dei nostri fattori chiave per continuare a esplorare e innovare. Inoltre, con Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition e tantissime promozioni, desideriamo portare a tutti la migliore innovazione e stimolare stili di vita sempre più smart.”

Tanti smartphone in offerta

Ecco le imperdibili promozioni che Xiaomi ha in serbo per i propri fan:

Redmi Note 10 Pro nella configurazione 6 + 64 GB al prezzo di 299,90 euro . Dal 6 al 9 aprile , sarà in vendita al prezzo di 269,90 sul sito mi.com;

. Dal , sarà in vendita al prezzo di sul sito mi.com; Redmi Note 10 disponibile fino al 9 aprile a 229,90 euro nella configurazione 4 + 128 GB su Amazon o sul sito ufficiale;

a nella configurazione 4 + 128 GB su Amazon o sul sito ufficiale; Redmi Note 10 Pro Special Edition sarà disponibile dal 6 aprile nel modello 8 + 128 GB al prezzo speciale di 349,90 euro ;

nel modello 8 + 128 GB al prezzo speciale di ; Xiaomi Mi 11 Lite è disponibile in due configurazioni: 6 + 64 GB al prezzo di 299,90 euro a questo link di Amazon in occasione del Mi Fan Festival; 6 + 128 GB al prezzo di 349,90 euro a questo link di Amazon.



Infine, sul sito mistoreitalia.com sarà possibile usufruire di un coupon di 5 euro su tutti i prodotti dell’ecosistema e 10 euro su tutti gli smartphone.

