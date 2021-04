Per le imminenti festività di Pasqua limitate dal lockdown nazionale, TIM ha programmato di offrire gratuitamente l’accesso alla piattaforma di cloud gaming TIMGAMES.

La nuova promozione è rivolta a tutti i clienti TIM di rete mobile e fissa che potranno giocare gratuitamente agli oltre 200 titoli presenti nel catalogo TIMGAMES senza limiti di tempo dal 3 al 5 aprile 2021.

TIMGAMES sarà gratis dal 3 al 5 aprile

Per poter utilizzare il servizio TIMGAMES è necessario un decoder TIMVISION Box, oppure uno smartphone o un tablet con sistema operativo Android 9 Pie o versioni successive, oltre a una connessione internet di rete fissa TIM in banda ultralarga (FTTH, FTTC e FTTE), oppure una connessione di rete mobile TIM in tecnologia 4G, 4.5G o 5G.

Si precisa inoltre che l’iniziativa è riservata ai clienti TIM non ancora abbonati a TIMGAMES, i quali verranno informati della promozione con un SMS oppure una notifica push nell’app MyTIM.

Al termine del periodo promozionale gratuito il servizio si disattiverà automaticamente, tuttavia sarà possibile continuare a utilizzarlo abbonandosi tramite i canali online o telefonici. Per i clienti TIM che hanno un’offerta telefonica attiva il costo di TIMGAMES è di 8 euro al mese con il primo di prova gratuito.

In vista dello switch off della rete 3G, TIM continua a potenziare la propria rete 4G e soprattutto 5G con la copertura in altre 20 città italiane: ecco come verificare la copertura fibra, FWA, ADSL e rete mobile di TIM.