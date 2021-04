Sony continua a puntare forte sulla propria divisione mobile, nonostante le minuscole quote di mercato, infatti, il colosso giapponese è pronto a presentare il successore del Sony Xperia 1 II: l’Xperia 1 III di cui il leaker cinese ZACKBUKS su Weibo ha rivelato interessanti specifiche.

Grazie a Xperiablog apprendiamo, infatti, che il produttore ha annunciato ufficialmente la data dell’evento di lancio del prossimo flagship: fissata per il 14 aprile alle ore 9.30 (fuso orario italiano), in formato online, e che sarà possibile seguire sul canale YouTube Sony Xperia. Durante il keynote ci si aspetta, inoltre, la presentazione di Xperia 10 III e Xperia 5 III.

Stando alle informazioni trapelate dal leaker, Sony Xperia 1 III dovrebbe montare lo Snapdragon 888 con ben 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Il display, insieme alle fotocamere il cavallo di battaglia degli smartphone del brand nipponico, dovrebbe essere un pannello OLED da 6,5 pollici, refresh rate a 120 Hz e un rapporto di forma di 21:9 in tipico stile Sony.

Il leaker afferma, in aggiunta, che lo schermo dovrebbe trattarsi con molta probabilità di un 4K HDR con supporto alla gamma colore 10 bit. Un pannello a 10 bit è in grado di rappresentare le immagini con un’accuratezza, in termini di toni colore, esponenzialmente maggiore rispetto a quella di un display a 8 bit. Il pannello, inoltre, dovrebbe poter vantare una luminosità massima di 1300 nits, al pari dei display OLED di ultima generazione.

Fotocamera periscopica e molto altro per il Sony Xperia 1 III

La fotocamera sembra essere il comparto più chiacchierato e ricco di novità: alcuni dettagli trapelati suggeriscono che Sony sembra intenzionata a implementare, per la prima volta sulla serie Xperia, una fotocamera periscopica con zoom ottico senza perdita di dettaglio. Il sensore principale dello smartphone dovrebbe essere una grandangolare da 64 MP accompagnata da una lente ultra grandangolare da 12 MP. La batteria a bordo dovrebbe essere una 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W.

In chiusura il leak menziona un prezzo di 8999 yuan cinesi che andrebbero a convertirsi in 1369 dollari e 1166 euro: un incremento significativo rispetto al predecessore Xperia 1 II.

La grande incognita rimane il design, di cui conosciamo solo alcuni render, e che rappresenta da sempre un tasto dolente per Sony alla quale spesso viene rimproverato un certo conservatorismo in quest’ambito. Staremo a vedere se il flagship Sony riuscirà a fare breccia nel cuore degli appassionati e risollevare le sorti della divisione mobile del colosso nipponico.

