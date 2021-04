Nissan nei giorni scorsi ha pubblicato i risultati di un nuovo studio condotto per scoprire quali sono le cause più comuni di stress tra i guidatori e i passeggeri durante un viaggio in auto, confermando che l’utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida è spesso oggetto di discussioni all’interno del veicolo.

Il 45% degli intervistati, infatti, ha dichiarato che è proprio l’utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida o l’invio di SMS due delle principali cause di discussione tra chi si trova nell’auto mentre addirittura il 72% ritiene che queste siano le peggiori abitudini di guida.

Lo studio, che ha coinvolto 2.000 persone tra Germania, Regno Unito, Italia, Francia e Spagna, ci svela che altri argomenti di discussione all’interno dell’auto sono i sorpassi pericolosi (30%), l’abitudine di frenare all’ultimo momento (35%), le frenate brusche o improvvise senza una ragione (33%) e l’abitudine di non rispettare le distanze di sicurezza (32%).

Smartphone connesso, musica e sicurezza migliorano i viaggi in auto

Sempre stando a quanto emerge da tale studio, il 39% degli intervistati ritiene importante la presenza di funzioni di sicurezza avanzate, il 39% pensa siano indispensabili le tecnologie di navigazione mentre per rendere più piacevoli i viaggi sono necessarie le possibilità di usare lo smartphone senza mani (36%) e di usufruire di un’adeguata connettività del telefono (35%).

Il 55% degli intervistati ritiene che la buona musica rappresenti l’ingrediente indispensabile per un piacevole viaggio in auto e la soluzione migliore per evitare di discutere con i propri compagni di avventura potrebbe essere quella di concordare la playlist prima di partire (il 32% degli intervistati pensa che possa essere fondamentale per garantire il buon umore).

A dare preoccupazioni agli intervistati, invece, sono soprattutto il mancato rispetto delle distanze di sicurezza (il 46% pensa che si tratti di una delle abitudini di guida più irritanti) e i sorpassi pericolosi.

