Pur essendo smartphone con più di tre anni sulle spalle, Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ non rimangono a guardare i loro “colleghi” più giovani e si aggiornano per la quarta volta nel 2021, portando le patch di sicurezza di aprile 2021 in Europa.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S9 e S9+ di aprile 2021

Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ seguono a breve distanza i successori della serie Samsung Galaxy S10 (e non solo) e si aggiornano con i firmware G960FXXUFFUC6 e G965FXXUFFUC6. Le novità non includono naturalmente funzionalità inedite o la One UI 3.1 (che potete avere solo con custom ROM come la Noble ROM), ma comprendono le patch di sicurezza di aprile 2021 e i soliti generici miglioramenti.

La distribuzione è partita come spesso capita in Germania dai modelli no brand, ma nelle prossime ore o al massimo giorni i nuovi firmware dovrebbero raggiungere anche gli smartphone italiani. Per i possessori di dispositivi brandizzati ci sarà probabilmente da attendere un po’ di più.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di aprile 2021 sul vostro Samsung Galaxy S9 o Samsung Galaxy S9+ non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Non preoccupatevi nel caso non riusciate a trovarlo: come detto potrebbe volerci ancora qualche ora per l’arrivo in Italia.