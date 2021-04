Senza dubbio il Mobile World Congress è l’evento più atteso dagli appassionati di telefonia e lo scorso anno, nonostante i tentativi degli organizzatori volti a mantenere il classico appuntamento con gli espositori e i visitatori, a causa della pandemia di Coronavirus si è giunti alla decisione di annullare l’evento.

La scelta degli organizzatori lo scorso anno è stata dettata da una parte dalla violenza con cui si è manifestata in Europa la pandemia di Coronavirus e, dall’altra, dal continuo ritiro dei principali produttori e in tanti si chiedono cosa accadrà per l’edizione di quest’anno.

Google non parteciperà al Mobile World Congress 2021

Ebbene, il Mobile World Congress 2021, che è in programma a Barcellona dal 28 giugno all’1 luglio, nelle scorse ore ha perso un pezzo importante: Google, infatti, ha annunciato che non parteciperà al prestigioso appuntamento e ciò a causa delle attuali restrizioni e dei protocolli di viaggio per il Coronavirus.

Il colosso di Mountain View ci ha tenuto a precisare che continuerà a collaborare strettamente con il team di GSMA e supporterà i suoi partner attraverso opportunità virtuali, dando appuntamento agli appassionati e agli addetti ai lavori al Mobile World Congress 2022.

Il COMPUTEX Taipei 2021 sarà soltanto online

E un’altra brutta notizia per gli appassionati di tecnologia arriva dall’Asia: il Taipei International Information Technology Show, meglio noto come COMPUTEX Taipei, è stato annullato a causa della pandemia di Coronavirus.

Il COMPUTEX Taipei, in programma dall’1 giugno al 5 giugno, pertanto, non si terrà con esposizioni in loco ma soltanto in modalità virtuale (nei programmi iniziali avrebbe invece dovuto essere sia un evento fisico che virtuale), così da consentire alle aziende di presentare i propri prodotti e agli utenti di assistere ai vari appuntamenti senza mettere a rischio la salute.

Dopo il 2020 a dir poco difficile per il mondo della tecnologia, in tanti vedevano nel 2021 l’anno del ritorno a una sorta di normalità ma questi primi mesi ci stanno dimostrando che ancora tale traguardo è piuttosto lontano.