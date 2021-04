Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sono ancora oggi alcuni tra i migliori smartphone Android presenti sul mercato, se non altro per la grandissima qualità delle lenti (uno dei punti di forza di ogni smartphone Google Pixel) e la perfetta ottimizzazione fra software e hardware.

Google dovrebbe imporsi di più con gli sviluppatori

Nonostante ciò, molti utenti non sono per niente entusiasti di come il gigante di Mountain View gestisce i sopracitati smartphone per quanto riguarda la modalità di utilizzo dei sensori di sblocco biometrici presenti su di essi. “Google ci ha abbandonati“, si legge nel post su Reddit in cui diversi utenti lamentano il fatto che la stragrande maggioranza delle applicazioni Android non utilizzano il sistema di sblocco biometrico con il volto di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL.

Nello specifico, si legge di un utente che è costantemente costretto ad inserire il codice PIN per poter accedere all’applicazione bancaria in quanto, non essendo presente il sensore per le impronte digitali su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, non c’è altro modo per accedere al proprio conto. In realtà l’altra modalità di accesso ci sarebbe, ma gli sviluppatori non implementano il necessario supporto alle API lato codice per utilizzare i sensori biometrici di sblocco tramite il volto.

Questo è anche uno dei motivi per cui sempre più utenti Pixel negli USA iniziano a valutare il passaggio ad altri brand; Google deve e può fare di più, iniziando ad esempio ad imporre agli sviluppatori l’utilizzo delle API che consentono agli utenti di utilizzare i nuovi sensori che introduce all’interno dei propri smartphone, altrimenti si rischia di vederli sparire da un anno all’altro.

Cosa ne pensate di queste lamentele? Cosa dovrebbe fare Google per assicurarsi un supporto completo per i propri smartphone? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

