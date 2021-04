Su Amazon è attualmente in corso un’iniziativa promozionale che permette di ottenere uno sconto di 5 euro, tuttavia non è disponibile per tutti e prevede termini e condizioni specifici.

Nella giornata di oggi avevamo già parlato di Amazon per segnalarvi le novità relative all’applicazione per Android e le migliori offerte del giorno. Adesso, tanto per rimanere in tema di occasioni di risparmio, entriamo nel merito di questa promozione.

5 euro di sconto con Amazon Family: ecco come fare

La promozione in argomento prevede che tutti i clienti Amazon idonei che visiteranno la pagina dedicata e che provvederanno a creare per la prima volta un profilo bambino, riceveranno un codice sconto di 5 euro utilizzabile nelle categorie Giochi e Prima infanzia e abbigliamento e scarpe per bambini per ordini di importo superiore a 20 euro.

A questo proposito occorre precisare da una parte che i prodotti idonei sono solo quelli “venduti e spediti da Amazon”, dall’altra che è possibile acquistare anche più prodotti compatibili, a patto di superare la soglia minima d’acquisto richiesta.

Quanto ai termini, l’iniziativa aveva preso il via già il mese scorso e si applicherà a coloro che soddisferanno le condizioni richieste entro le ore 23.59 del 31 maggio 2021, a patto di rientrare tra i primi 5.000 clienti idonei.

Una volta creato il profilo bambino a questa pagina, basta cliccare su “Richiedi il tuo sconto” per associare il codice al proprio account e usufruirne a fronte di un acquisto idoneo. Va altresì precisato che, una volta riscattato, il codice può essere sfruttato entro un massimo di 30 giorni.

Per quanto riguarda i prodotti compatibili con il codice promozionale di 5 euro, Amazon effettua una selezione sia per fascia di età che per categoria, ecco alcuni link sfruttabili.

Acquista per fascia di età:

Acquista per categoria di prodotti: